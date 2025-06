Meteo Napoli – Anticiclone garanzia di stabilità e bel tempo con clima estivo in città: ecco le previsioni

Maltempo in allontanamento dal nostro Paese

Il maltempo sta in queste ore allontanandosi dallo stivale, con ultimi rovesci e temporali che stanno interessando il Friuli Venezia Giulia, dopo che questi hanno comunque coinvolto diverse aree dell’estremo nordest nel corso di questo pomeriggio. Le condizioni meteo rimangono generalmente stabili e asciutte altrove e, quindi, anche a Napoli, come vedremo, mentre le temperature si mantengono al di sopra della media di riferimento con clima, pertanto, pienamente estivo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Le condizioni meteo sono rimaste quest’oggi visibilmente stabili e asciutte a Napoli, con cieli cioè pressoché sereni fatto salvo qualche passaggio nuvoloso nel corso del pomeriggio. Nuove e ampie schiarite avanzano in serata verso la città partenopea, coerentemente con quanto si osserverà su quasi tutto il resto del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +23°C di minima e i +27°C di massima circa.

Stabilità e bel tempo per domani

Nella giornata di domani lunedì 9 giugno si assisterà ad un ulteriore rafforzamento dell’Anticiclone afroazzorriano sulla nostra Penisola che si tradurrà in condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo pressoché ovunque, Napoli compresa, dove i cieli resteranno sereni. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in lieve aumento in quelli massimi.

Nessuna novità in arrivo per martedì

Nessuna novità è in arrivo sul fronte meteorologico a Napoli per la giornata di martedì 10 giugno, con l’Anticiclone afroazzorriano che rimarrà dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centro-occidentale. I cieli resteranno, pertanto, ancora una volta pressoché sereni sul capoluogo campano, con temperature che, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi.

