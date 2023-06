Meteo Napoli – Bel tempo agli sgoccioli, alle porte un Weekend di maltempo: ecco le previsioni

Piogge e temporali in Italia

Assistiamo oggi all’ennesima giornata di maltempo, con rovesci in transito questa volta non solo nel pomeriggio, ma anche in mattinata in particolare su Sardegna e Piemonte. L’assenza reiterata dell’Alta pressione continua a concedere spazio alle correnti più umide nel Mediterraneo che approfittano di questa situazione. Le temperature, in ogni caso, si mantengono sui valori già registrati negli scorsi giorni con poche significative variazioni. Tempo che invece si mantiene più stabile a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Graduali schiarite hanno caratterizzato Napoli fino al pomeriggio odierno, quando i cieli sono tornati addirittura a risultare sereni. Qualche nuovo passaggio nuvoloso, coerentemente con un peggioramento che riguarderà però altre aree del Paese, coinvolgerà il capoluogo campano senza che ciò si traduca nell’arrivo del maltempo. Le condizioni meteo pertanto si manterranno stabili e asciutte, con temperature che quest’oggi si attestano tra i +21°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +26°C.

Maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani sabato 10 giugno le condizioni meteo in Italia tenderanno ulteriormente a peggiorare a causa di un flusso umido che si è attivato già oggi, con i primi rovesci al mattino sulle regioni precedentemente menzionate. Piogge che a quel punto, ad intermittenza, riguarderanno anche Napoli, con una lunga pausa solo in mattinata e temperature che in questo contesto non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Maggiori schiarite per domenica, ma in arrivo qualche pioggia in serata

Maggiori schiarite sono invece attese per domenica 11 giugno a Napoli, con condizioni meteo che progrediranno tuttavia verso un rapido peggioramento in serata, con annuvolamenti consistenti in transito e possibile innesco di qualche rovescio. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più questa volta in lieve diminuzione nei valori minimi.

