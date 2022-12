Meteo Napoli – Finestra di maltempo con piogge in arrivo, ma clima mite: ecco le previsioni

Qualche eccezione di maltempo in mezzo a un mare di stabilità

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono anche oggi, come da inizio settimana, in prevalenza stabili, grazie ad un timido aumento del campo barico favorito dall’allontanamento della perturbazione che nel Weekend scorso ha investito l’Italia e che non impedisce tuttavia lo scorrimento di un flusso di correnti polari nel Mediterraneo centrale: questo, infatti, oltre a determinare qualche rovescio localizzato quest’oggi al medio Tirreno, Umbria e Marche, è responsabile anche di un generale contenimento delle temperature intorno alla media del periodo o oltre, specie nelle ore notturne. Tempo che comunque rimane stabile e asciutto a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nubi irregolari in transito nella prima metà di giornata odierna hanno lasciato spazio ad ampie schiarite nel pomeriggio, con condizioni meteo che a Napoli si sono mantenute stabili e asciutte. In serata tuttavia un nuovo passaggio perturbato potrebbe coinvolgere la città con qualche pioggia in ingresso, così come accadrà nelle zone circostanti. Le temperature si sono attestate su valori piuttosto miti e più precisamente compresi tra i +13°C di minima e i +18°C di massima circa.

Maltempo intermittente per domani

L’avanzamento di una saccatura di origine polare marittima determinerà un peggioramento graduale sull’Italia per la giornata di domani giovedì 8 dicembre, che si tramuterà nella città di Napoli in piogge intermittenti fin dalle prime ore della notte e fino al pomeriggio, con qualche residuo piovasco in serata. Le temperature non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve calo nei valori massimi.

Piogge anche per venerdì

Una perturbazione continuerà ad insistere sulla nostra Penisola nella giornata di venerdì 9 dicembre, portando un calo delle temperature piuttosto consistente specialmente al nord, dove la neve si attesterà a quote anche molto basse. Al centro-sud e anche a Napoli invece il clima si manterrà mite, nonostante in città siano attese ancora piogge intermittenti. Le temperature, infatti, subiranno addirittura un aumento nei valori minimi al netto della stazionarietà di quelli massimi.

