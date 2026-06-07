Meteo Napoli – Finestra di stabilità e bel tempo con clima estivo grazie all’Anticiclone delle Azzorre: le previsioni

Generale stabilità in Italia

Al netto di qualche rovescio o temporale persistente sul Trentino Alto Adige, dopo che il settore alpino questo pomeriggio ha fatto i conti con il maltempo, le condizioni meteo risultano generalmente stabili e asciutte e accompagnate da cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. La situazione si traduce tale anche a Napoli, come vedremo, con temperature che, in questo contesto, sul nostro Paese, risultano mediamente in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

Cieli sostanzialmente sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Napoli, dove le condizioni meteo risultano pertanto visibilmente stabili e asciutte, risentendo degli effetti del suddetto campo di Alta pressione di origine azzorriana, padrone del Mediterraneo centro-occidentale. Tale scenario si reitererà per tutta la serata corrente, coerentemente con quanto avverrà sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, con temperature che, in questo contesto, in città, sono comprese quest’oggi tra i +21°C di minima e i +28°C di massima circa.

Stabilità e bel tempo anche per domani

Nella giornata di domani lunedì 8 giugno le condizioni meteo a Napoli risulteranno visibilmente stabili e asciutte, con cieli in larga parte sereni grazie agli effetti dell’Anticiclone azzorriano, evidenti ovunque con qualche temporale pomeridiano solo sul settore alpino. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Qualche innocuo passaggio nuvoloso per martedì

La giornata di martedì 9 giugno sarà invece caratterizzata da qualche innocuo passaggio nuvoloso intermittente a Napoli, con cieli che rimarranno comunque al più da poco a parzialmente nuvolosi. Le condizioni meteo, pertanto, si manterranno stabili e asciutte, con temperature che, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve e nuova diminuzione nei valori minimi.

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