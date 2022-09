METEO NAPOLI – Forte MALTEMPO in arrivo in città, miglioramento a seguire con ampie SCHIARITE: le previsioni

Maltempo in Italia a causa dello scorrimento di correnti atlantiche sul Mediterraneo centrale

L’afflusso di correnti più fresche e instabili determinano quest’oggi un nuovo peggioramento sulla nostra Penisola, dopo che una breve pausa dal maltempo l’aveva coinvolta nella giornata di ieri. Piogge e temporali sono andati quindi a colpire soprattutto il medio-alto versante tirrenico, con occasionali sconfinamenti anche su Umbria e Marche. Altrove il tempo è rimasto relativamente più stabile e asciutto, con temperature che si sono attestate intorno alla media del periodo o di alcuni gradi oltre sulle Isole Maggiori. A Napoli il tempo è rimasto stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Napoli sono apparse quest’oggi relativamente stabili e asciutte, nonostante l’intrusione nel Mediterraneo centrale di correnti più fresche di natura atlantica che provocheranno maltempo anche nelle prossime ore sullo stivale. In serata invece il tempo si manterrà ancora una volta stabile e asciutto sul capoluogo campano, con assenza non solo di fenomeni, ma anche di disturbi nuvolosi. Le temperature, inoltre, si sono attestate tra i +22°C di minima e i +28°C di massima circa.

Forte maltempo in arrivo per domani

Il tempo andrà tuttavia progressivamente peggiorando sul capoluogo campano fin dalle prime ore di domani domenica 4 settembre e a causa di un nuovo impulso perturbato che rinnoverà il maltempo sull’Italia. Primi rovesci faranno ingresso in nottata per poi intensificare nella mattinata a Napoli, quando potranno essere accompagnati anche da attività elettrica. Nuova attenuazione dei fenomeni attesa nel pomeriggio, con instabilità intermittente e successiva cessazione in serata, quando saranno possibili schiarite in un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento nei valori minimi.

Ampie schiarite per lunedì

Un’onda mobile prefrontale tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale ad inizio della prossima settimana portando condizioni di bel tempo in tutto il Paese e di conseguenza anche a Napoli nella giornata di lunedì 5 settembre. Ampie schiarite avanzeranno sul capoluogo campano infatti, con cieli pressoché sereni. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora una volta significative variazioni, oscillando fisiologicamente al ribasso nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.

