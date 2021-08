METEO NAPOLI – Nubi in transito e CALDO in ATTENUAZIONE, dal WEEKEND torna il SOLE e il CALDO AFRICANO

Condizioni meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. A partire dalla serata di ieri e durante le ore notturne sulla Penisola Italiana abbiamo assistito al transito di una saccatura depressionaria che ha portato piogge intense e temporali sulle regioni settentrionali, con locali nubifragi che hanno causato danni e allagamenti. Qualche acquazzone ha interessato anche le regioni centrali, soprattutto su Toscana e Appennino centrale. Oramai la saccatura si è spostata sulla Penisola Balcanica e sull’Italia abbiamo ancora delle piogge sul Friuli, mentre sono più asciutte le condizioni meteo sul resto del Paese. Vediamo quindi con maggiore dettaglio le previsioni meteo su Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Condizioni meteo in graduale miglioramento su Napoli e la Campania. Al mattino avremo nuvolosità in transito che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con maggiori spazi di sereno sui settori meridionali della regione. Il tempo sarà per lo più asciutto ma non si escludono delle piogge isolate. Nel corso delle ore pomeridiane avremo ancora nuvolosità in transito con tempo per lo più asciutto. In serata ancora cieli poco nuvolosi su tutta la regione con condizioni meteo stabili e asciutte. Caldo in attenuazione, con temperature su Napoli che saranno comprese tra i 24°C e i 27°C e anche sul resto della regione le massime si manterranno al di sotto dei 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO

Meteo Napoli domani

Nella giornata di domani su Napoli e la Campania le condizioni meteo tenderanno a migliorare ulteriormente grazie all’espansione del campo di alta pressione. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maggiori schiarite in arrivo con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti nelle zone interne. In serata verranno rinnovate condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Temperature in ulteriore calo che su Napoli saranno comprese tra i 23°C e i 26°C. Vediamo ora la tendenza meteo per gli ultimi giorni della prima settimana di agosto.