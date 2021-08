METEO NAPOLI – NUVOLOSITA’ irregolare e possibilità di qualche PIOGGIA, ecco le previsioni

Domenica soleggiata, temperature in calo

L’afflusso di correnti via via più fresche se non determineranno conseguenze dal punto di vista più prettamente meteorologico a Napoli, con la giornata di domenica 29 agosto in cui mancheranno anche disturbi nuvolosi con cieli dunque soleggiati, determineranno tuttavia novità sul piano termico, con le temperature previste in calo non solo per quanto concerne i valori massimi, ma anche quelli minimi. Clima più fresco nel weekend, ma con poche piogge se non nulle.