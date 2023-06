Meteo Napoli – Domenica tra nubi e schiarite, domani qualche pioggia; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Condizioni meteo stabili nel corso del weekend su Napoli grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. I fenomeni a ciclo diurno risultano infatti più confinati ai settori interni, ma nel corso della prossima settimana acquazzoni e temporali riusciranno nuovamente ad interessare anche i settori costieri tirrenici. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Domenica tra nubi e schiarite su Napoli

Meteo Napoli – Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Campania. Nel corso del pomeriggio nubi medio-alte in aumento a partire dai settori costieri, ma con tempo asciutto su Napoli; locali acquazzoni non si escludono a ridosso dell’Appennino. Nuvoloso dalla sera su tutta la Campania con qualche goccia di pioggia isolata nottetempo. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +17°C di minima ed i +25/+26°C di massima.

Avvio di settimana a rischio pioggia

Meteo Napoli – Avvio di settimana instabile sulla Campania. Giornata di lunedì al via con una mattinata nuvolosa su Napoli, per la risalita di un sistema nuvoloso dal nord Africa; non è esclusa qualche goccia di pioggia. Nel corso del pomeriggio torneranno a formarsi acquazzoni e temporali sui settori interni, mentre su Napoli insisteranno le nubi con occasionali brevi piogge. Nubi sparse tra la sera e la notte, ma con tempo asciutto.

Prossima settimana tra acquazzoni pomeridiani e schiarite

Instabilità in nuova recrudescenza al sud Italia nel corso della prossima settimana. Il nuovo calo di geopotenziale ed una circolazione orientale, determinerà una prossima settimana decisamente instabile sulla Campania. La giornata di martedì sarà infatti contraddistinta da una mattinata asciutta sulla Campania, ma con acquazzoni e temporali in rapido sviluppo pomeridiano. I fenomeni tenderanno ad estendersi occasionalmente sino a ridosso delle coste, coinvolgendo nel corso del pomeriggio anche Napoli. Non si escludono forti temporali e grandinate. Tempo instabile anche per le giornate di mercoledì e giovedì, quando nuovi temporali potranno raggiungere Napoli tra il pomeriggio e le prime ore serali. Rimanete aggiornati!

Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

