METEO NAPOLI – PIOGGE in arrivo tra la notte e la mattinata di domani, poi migliora ma con clima più fresco

Condizioni meteo sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica attuale mostra l’approfondimento di una saccatura depressionaria sulla Penisola Iberica a causa dell’arrivo di aria più fresca dall’Atlantico settentrionale. Questa transiterà sulla Penisola Italiana tra la serata odierna e la mattinata di domani, portando un forte peggioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali al Nord Italia. Qualche pioggia raggiungerà anche le regioni tirreniche. Vediamo quindi con maggiore dettaglio le previsioni meteo su Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata piuttosto stabile quella odierna su Napoli e la Campania ma in graduale peggioramento dalle ore serali e la notte. Al mattino avremo condizioni meteo stabile e asciutte su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore pomeridiane nessuna variazione di rilievo con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto. Anche in serata il tempo si manterrà asciutto ma nelle ore notturne la nuvolosità tenderà ad aumentare con piogge associate sui settori centro-settentrionali della regione, dove sarà possibile anche qualche temporale. Anche sulla città di Napoli saranno quindi possibili delle piogge. Le temperature risulteranno in lieve aumento e su Napoli saranno comprese tra i 25°C e i 30°C, mentre nelle zone interne si potrà arrivare sui 36-37°C. Ventilazione debole o moderata dai quadranti sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO

Meteo Napoli domani

Nella mattinata di domani sulla Campania avremo ancora delle piogge residue sparse su tutta la regione, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Nelle ore pomeridiane avremo ancora molte nubi in transito ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Le temperature tenderanno a diminuire grazie all’afflusso di aria più fresca che porterà i valori massimi sotto i 30°C su tutta la regione. Vediamo ora la tendenza meteo per gli ultimi giorni della prima settimana di agosto.