Meteo Napoli – Prosegue la finestra di maltempo, ma con miglioramento e ampie schiarite in vista: le previsioni

Ultimi rovesci in arrivo in Italia in un contesto in prevalenza stabile

Gli ultimi rovesci stanno transitando in queste ore lungo il settore tirrenico meridionale, ad eccezione della Campania e quindi anche di Napoli, come vedremo, dove le condizioni meteo appaiono ora in miglioramento, dopo il maltempo che ha comunque caratterizzato la prima metà di giornata. Sul resto del Paese si assiste a maggiore stabilità e relativo bel tempo, con temperature che, quando non stazionarie, subiscono una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

A seguito di una prima parte instabile su Napoli, dove le piogge hanno scaturito un accumulo comunque cospicuo di circa 12 millimetri, le condizioni meteo sono andate progressivamente migliorando a partire dal pomeriggio, con schiarite ampie in arrivo questa sera, dove i cieli potranno risultare anche addirittura sereni, in linea con quanto si riscontrerà su buona parte dello stivale. Le temperature, in questo contesto, si attestano quest’oggi tra i +10°C di minimi e i +16°C di massima circa.

Altri rovesci in arrivo per domani

La prima parte della giornata di domani lunedì 16 febbraio vedrà un progressivo annuvolamento a Napoli, ma con condizioni meteo che rimarranno ancora relativamente stabili e asciutte. Rovesci intermittenti potranno invece attivarsi nuovamente dal pomeriggio, in linea peraltro con un peggioramento atteso anche altrove, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Miglioramento con ampie schiarite per martedì

Un miglioramento delle condizioni meteo raggiungerà Napoli nella giornata di martedì 17 febbraio quando, a seguito di una notte ancora perlopiù nuvolosa, ampie schiarite si apriranno dal mattino e caratterizzeranno le ore successive, con cieli che risulteranno pertanto pressoché sereni. Le temperature, in questo caso, subiranno una nuova diminuzione nei valori minimi, a fronte della stazionarietà o persino del lieve aumento di quelli massimi.

