Meteo – Residua instabilità in arrivo in Italia nelle prossime ore. Ecco dove

Giornata instabile per l’Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata da instabilità persistente che è andata concentrandosi in particolare sul medio versante adriatico e regioni meridionali. Le condizioni meteo sono invece apparse in nitido miglioramento fin dalle prime ore su medio Tirreno e regioni settentrionali, con l’avanzamento di schiarite anche ampie grazie all’allontanamento della perturbazione. Lo stesso che sta determinando un ulteriore miglioramento in queste ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Miglioramento in atto

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo sta interessando diversi settori del nostro Paese, con fenomeni sono andati esaurendosi lungo il medio versante adriatico e buona parte del meridione. L’ondata di maltempo che ha investito fin da ieri la nostra Penisola, guastando San Valentino, è ormai al capolinea e lascerà spazio ad un ulteriore miglioramento nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore con residua instabilità in Italia

L’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo per la serata odierna propende per un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con fenomeni via via in esaurimento un po’ in tutto il Paese. Tuttavia, qualche nota di residuo maltempo potrà insistere sul basso versante tirrenico (ad eccezione della Campania), alimentata dalle più instabili correnti settentrionali.

Tempo più stabile altrove, con temperature in diminuzione

Le condizioni meteo appariranno invece relativamente più stabili e asciutte in tutto il resto del Paese grazie all’allontanamento della perturbazione che, soprattutto ieri, ha contrassegnato il tempo della nostra Penisola. Tale stabilità sarà spesso accompagnata anche da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

