Meteo – Nuovo impulso di maltempo in arrivo in Italia per l’avvio di settimana, con neve in montagna: i dettagli

Maltempo in esaurimento in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo appaiono in progressivo miglioramento grazie ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo permesso dalla traslazione della perturbazione verso oriente. Pertanto, i rovesci che fino alla prima metà di oggi hanno coinvolto il medio versante adriatico e le regioni meridionali stanno progressivamente esaurendosi. Il tempo è rimasto invece fin dagli inizi stabile e asciutto sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, con schiarite anche ampie in alcuni casi.

Termina una nuova ondata di maltempo, ma il miglioramento sarà solo temporaneo

Una nuova ondata di maltempo è pertanto al capolinea, con le ultime note di maltempo previste nelle prossime ore sul basso versante tirrenico, escludendo la Campania. Su tutto il resto del Paese, infatti, le condizioni meteo risulteranno nettamente più stabili e asciutte, con cieli peraltro in prevalenza sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, risulteranno in lieve diminuzione mediamente rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. Tale miglioramento sarà tuttavia solo momentaneo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuovo peggioramento con l’avvio di settimana

Con il subentrare della nuova settimana, anche il maltempo sembra nuovamente battere un colpo sull’Italia. L’avanzamento dell’ennesima saccatura depressionaria di origine polare marittima determinerà un nuovo peggioramento a partire proprio dalla giornata di domani lunedì 16 febbraio, con piogge e possibili occasionali temporali che andranno concentrandosi principalmente sulle regioni centro-meridionali. La neve non scenderà mai a quote inferiori alla montagna.

Nuovo miglioramento in vista nella seconda metà di martedì

Le condizioni meteo sulle regioni settentrionali si manterranno invece non solo relativamente più stabili e asciutte, ma anche accompagnate da cieli sostanzialmente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con clima peraltro relativamente mite, con temperature fino a +16°C per martedì 17. E’ proprio nella seconda metà di martedì, peraltro, che il tempo tornerà a migliorare anche al centro-sud. Anche questo miglioramento, tuttavia, è destinato a durare una manciata di ore. Sulla dinamica, tuttavia, approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.