Meteo – Rapida rimonta dell’Anticiclone per inizio settimana, ma con temporali e possibili grandinate ancora in arrivo

Piogge, temporali e grandinate su parte del Paese

Il nostro Paese è finito nel mirino dei rovesci, dei temporali e delle grandinate nella giornata odierna a causa del passaggio di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul bacino del Mediterraneo centrale, con fenomeni localmente anche intensi e che si concentrano maggiormente sui settori più interni dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve diminuzione in alcune aree.

Prossime ore ancora con maltempo anche intenso e possibili grandinate

Le prossime ore vedranno un relativo miglioramento delle condizioni meteo avanzare su gran parte del Paese, con piogge e possibili temporali residuali sul medio Tirreno in maniera isolata e, per la prima parte di serata, anche sulle Alpi nordorientali. Ma il fronte instabile attraverserà anche e soprattutto la Campania, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi e a carattere grandinigeno. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore in Italia.

Avvio di settimana con rimonta rapida dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo

I primi giorni della settimana subentrante vedranno una rapida risalita dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo, radicato soprattutto sui settori occidentali dello stesso. Le condizioni meteo, pertanto, appariranno generalmente più stabili e asciutte sulle regioni centro-settentrionali, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, mentre il meridione risentirà ancora di una circolazione depressionaria di origine atlantica.

Lunedì la giornata più instabile, martedì è la volta della Sicilia

La giornata più instabile tra le prossime due sarà senz’altro quella di domani lunedì 27 luglio, con un miglioramento atteso praticamente ovunque per martedì 28, quando piogge, temporali e possibili grandinate si svilupperanno essenzialmente nelle ore pomeridiane esclusivamente sulla Sicilia. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un aumento, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

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