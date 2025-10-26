Meteo Napoli – Ulteriore miglioramento in arrivo, ma con nuovo maltempo all’orizzonte: ecco le previsioni

Quadro stabile e asciutto in larga parte sull’Italia

Il quadro meteorologico del nostro Paese risulta quest’oggi in larga parte stabile e asciutto, dopo che il maltempo ha coinvolto in maniera residuale nella notte alcune zone, Napoli esclusa come vedremo. Qualche isolato rovescio continua comunque ad azionarsi sullo stivale a causa del persistente afflusso di correnti più umide e fresche sul bacino del Mediterraneo centrale, con temperature che, tuttavia, risultano mediamente stazionarie o in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Previsioni meteo Napoli oggi

La prima parte della giornata odierna è risultata tendenzialmente nuvolosa a Napoli, ma con condizioni meteo che sono rimaste relativamente stabili e asciutte, nonostante il maltempo azionatosi nelle aree più interne della Campania. I cieli sono rimasti e rimarranno anche nelle prossime ore perlopiù nuvolosi, mentre in zone vicine potrà ancora attivarsi qualche nota di maltempo. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +20°C di minima e i +23°C di massima circa.

Cieli variabili, ma con tempo stabile per domani

Nella giornata di domani lunedì 27 ottobre si assisterà ad una certa variabilità a Napoli, con ampie schiarite in avanzamento al mattino a cui seguirà un graduale e nuovo annuvolamento entro sera, quando i cieli risulteranno nuovamente perlopiù nuvolosi. Le condizioni meteo, tuttavia, si manterranno relativamente stabili e asciutte, coerentemente con quanto avverrà sulla gran parte dello stivale, con temperature che, in questo contesto, subiranno una diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi.

Qualche piovasco potrà tornare a transitare sui cieli partenopei per martedì

Un peggioramento progressivo delle condizioni meteo caratterizzerà la giornata di martedì 28 ottobre a Napoli, dove i cieli resteranno perlopiù nuvolosi e che culminerà in serata, quando qualche piovasco potrà transitare sul capoluogo campano. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve e nuovo aumento nei valori massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.