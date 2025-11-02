Meteo – Perturbazione in transito su parte d’Italia, ecco l’evoluzione per le prossime ore

Situazione meteo in atto

L’abbassamento del flusso umido principale pilota un sistema perturbato sul Mediterraneo centrale. La perturbazione ha già raggiunto parte del nord e l’alta Toscana, dove sono in atto precipitazioni con accumuli dalla mezzanotte che raggiungono punte di 60 mm nell’entroterra del levante ligure ed i 40 mm sulle prealpi lombarde e friulane. Nubi alternate a schiarite sui settori tirrenici, nord Sardegna e Sicilia, maggiori schiarite sui settori ionici e del medio Adriatico.

Tendenza meteo prossime ore

Nel corso del pomeriggio attese ancora molte nubi al nord ed alta Toscana con precipitazioni diffuse, più abbondanti sul levante ligure, Prealpi ed alta Lombardia con cumulate a fine giornata localmente anche di 100 mm. Nubi di passaggio sul resto del Paese con piogge in arrivo dalla sera anche su Umbria e medio-alto Lazio. Maggiori schiarite sono attese ancora sui settori ionici. Temperature miti al centro-sud con massime diffusamente superiori ai +20°C con picchi di +25°C su Sicilia, nord Puglia ed entroterra marchigiano.

Allerta meteo: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 2 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

