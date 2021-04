METEO NAPOLI: Variabilità per lo più asciutta sul capoluogo campano, le previsioni fino al primo maggio

Meteo, sud Italia ai margini della perturbazione

Maltempo diffuso nelle ultime ore sulle regioni centro-settentrionali d’Italia con piogge anche intense e insistenti. Tempo prevalentemente stabile invece sulle regioni meridionali del nostro Paese con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Sulla città partenopea pertanto le condizioni meteo si presenteranno in prevalenza stabili mentre le temperature risulteranno miti. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli, previsioni per i prossimi giorni

Clima tipicamente primaverile sulla città di Napoli con le temperature in linea con la fine di Aprile. Durante la giornata di domani ci attendiamo delle deboli precipitazioni sulle Isole Maggiori, asciutto sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio qualche rovescio tra Sardegna e Calabria, ampie schiarite in Sicilia. In serata nuvolosità e schiarite, con tempo prevalentemente asciutto. Tempo stabile pertanto sulla città di Napoli con schiarite alternate a nubi irregolari in transito. Temperature primaverili.

Previsioni meteo 1 maggio 2021

Si avvertono gli effetti delle correnti instabili di matrice atlantica sotto la spinta di una vasta circolazione di bassa pressione attiva sul settore occidentale del Vecchio Continente. Anche nei prossimi giorni arriveranno le piogge al settentrione mentre al meridione le condizioni meteo resteranno stabili. Poi per il weekend del primo maggio ci attendiamo anche un sensibile aumento delle temperature con valori sopra la media specie in Sicilia e Calabria dove non si escludono i primissimi 30°c.