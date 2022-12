Meteo Natale – Anticiclone nella prossima settimana, ma il maltempo potrebbe tornare per le festività

Piogge e temporali ancora al Centro-Sud

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il maltempo di ieri, la Penisola Italiana anche nella giornata odierna viene interessata da un un nuovo impulso instabile. Questo porterà, soprattutto durante le ore diurne, piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali, localmente anche piuttosto abbondanti. Più asciutto invece al Nord Italia e temperature in generale risalita.

Intenso peggioramento domani con possibilità di temporali e nubifragi

Tra la giornata di domani e quella di Venerdì si avvicinerà invece all’Italia una vasta perturbazione atlantica la quale porterà un intenso peggioramento meteo con piogge e temporali questa volta soprattutto al Centro-Nord, con precipitazioni diffuse ed anche abbondanti. Possibili nubifragi tra Liguria, Toscana e Lazio e possibili nevicate a bassa quota sul Piemonte. Temperature in ulteriore salita con valori anche di 6-8 gradi sopra media al Centro-Sud.

Tempo in miglioramento nel weekend ma con fenomeni residui

Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano con l’arrivo del prossimo weekend un promontorio anticiclonico in espansione dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo centrale e la saccatura depressionaria allontanarsi verso levante. Questo porterebbe un miglioramento delle condizioni meteo durante il fine settimana, con residue piogge nella giornata di sabato e tempo stabile domenica con ampie schiarite. Alta pressione che potrebbe insistere anche nella settimana che precede il Natale portando in Italia condizioni meteo asciutte e con temperature piuttosto miti specie in quota. Vediamo quale potrebbe essere però la tendenza per le feste.

CONTINUA A LEGGERE​

Alta pressione che potrebbe cedere proprio durante le feste di Natale ma ancora solo ipotesi

Data la distanza temporale è ancora impossibile fare una previsione meteo in senso stretto per Natale. La tendenza per la prossima settimana sembra però, come detto, orientata verso un ritorno dell’alta pressione. Al momento però non sembra molto probabile una resistenza ad oltranza dell’anticiclone che quindi intorno al periodo di Natale potrebbe di nuovo lasciare spazio al maltempo. Difficile per il momento dire altro e dunque non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.