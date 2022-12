Meteo – Neve sulla Pianura Padana possibile per la prossima settimana, in collina anche al Centro-Sud

Peggioramento in atto sull’Italia

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Come anticipato nei giorni scorsi, ecco che un vortice depressionario in risalita dal basso Atlantico porta un peggioramento meteo sull’Italia. Già dalla notte piogge e temporali hanno interessato il Nord, specie il Nord-Ovest, con qualche fenomeno isolato anche sulle regioni centrali. Neve che cade fino a 300-400 metri di quota tra basso Piemonte e Liguria. Giornata odierna che vedrà precipitazioni sparse soprattutto sulle regioni centrali e al Nord-Est. Richiamo di aria mite che porterà un rialzo delle temperature e della quota neve.

Forte maltempo nella giornata di domani

Nella giornata di domani il minimo di pressione raggiungerà la Penisola Italiana, portando un peggioramento più intenso delle condizioni meteo. Piogge e temporali interesseranno soprattutto il Centro-Sud e le Isole Maggiori, con fenomeni in arrivo anche al Nord-Est nelle ore serali. Fenomeni molto intensi andranno ad interessare il versante tirrenico, dove non si escludono fenomeni a carattere di nubifragio.

Irruzione artica sul Mediterraneo nella giornata di domenica

Giornata di Domenica che, stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, dovrebbe vedere l’arrivo di aria più fredda di estrazione artica. Dato il tipo di ingresso condizioni meteo che saranno ancora instabili da Nord a Sud con possibilità di neve a quota via via più basse soprattutto su Nord-Est e regioni del Centro. Calo termico più intenso agli inizi della prossima settimana con neve anche a quote basse, come vedremo di seguito..

Neve a bassa quota in arrivo in Italia nella prossima settimana

Come appena anticipato, l’aria fredda sul Mediterraneo continuerà ad affluire anche nella prima parte della prossima settimana, portando un generale calo termico con temperature ovunque sotto la media, anche di 6-8 gradi al Centro-Nord. Nella giornata di martedì è atteso anche un peggioramento delle condizioni meteo, che dovrebbe interessare soprattutto il Centro-Sud. L’aria fredda presente porterà nevicate anche abbondanti, fino a quote collinari e basso collinari sulle regioni centrali e fino a quote collinari o alto collinari anche tra Molise, Campania e Basilicata. Più asciutto invece il Nord, ma con possibili isolate nevicate fino in pianura.

