Meteo Italia – Anticiclone ancora ben saldo con caldo fuori stagione, ecco fino a quando

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico sostanzialmente invariata rispetto le 24 ore precedenti. Un promontorio interciclonico è infatti ancora ben saldo e disteso dal Marocco ed Algeria sin verso il centro Europa, abbracciando anche il Mediterraneo centro-occidentale. Ai sui lati agiscono due aree depressionarie: la prima, raffigurata da una vasta saccatura, in azione sul vicino Atlantico, mentre una seconda è rappresentata da un cut-off tra il Mediterraneo orientale e l’Anatolia. In tale pattern barico l’Italia si ritrova quindi influenzata da un campo anticiclonico con caldo fuori stagione ed assenza di piogge con le umide perturbazioni atlantiche costrette a transitare su latitudini più settentrionali.

Meteo domenica 30 ottobre: stabile e caldo anomalo su tutta l’Italia

Domenica di bel tempo e caldo anomalo su tutta l’Italia. Il promontorio subtropicale proteggerà il nostro Paese dalle umide e piovose correnti atlantiche, aggravando ulteriormente la situazione di siccità in cui versa parte del Paese da inizio anno. Il sole sarà infatti oggi il principale protagonista su gran parte del Paese, salvo qualche innocua velatura di passaggio al nord. Foschie e banchi di nebbia durante le prime ore mattino sulla Pianura Padana, Puglia e valli del centro, ma in rapido dissolvimento. Temperature ancora anomale con valori massimi che toccheranno i +25°C sulla Pianura Padana e settori tirrenici; picchi di +27°C in Sardegna. Zero termico oltre i 3500 metri con valori di +15°C a 2000 metri di quota.

Meteo Halloween: ottobre chiude con l’anticiclone

Meteo Halloween – Mese di ottobre che si concluderà con l’alta pressione sull’Italia e tempo ancora anomalo. Campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa manterrà condizioni meteo stabili sull’Italia, determinando una giornata di Halloween all’insegna del sole su gran parte del Paese. Da segnalare solo qualche velatura di passaggio al nord, Toscana e Sardegna. Caldo ancora anomalo con valori massimi vicini ai +25°C al centro-nord e Sardegna. Possibile qualche novità per la prima parte del mese di novembre? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Ognissanti con qualche disturbo al nord, poi rapido peggioramento per tutta l’Italia

Con il mese di novembre l’anticiclone subirà un lieve indebolimento, favorendo l’ingresso di qualche impulso instabile sull’Italia. Ognissanti sarà ancora stabile su gran parte dell’Italia, ma con nubi in aumento da ovest e qualche debole pioggia in arrivo sulle regioni di nordovest. Meteo in ulteriore peggioramento tra il 3 e 4 novembre quando un’ansa depressionaria potrebbe scivolare sin verso l’Italia, portando piogge dapprima al nord ed a seguire anche al centro-sud, con annesso un graduale calo delle temperature. Con l’arrivo di novembre, potrebbe quindi tornare qualche pioggia sul nostro Paese, anche se la svolta stagionale appare ancora lontana. Rimanete aggiornati!

