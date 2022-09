METEO – Nuova fase di MALTEMPO in ITALIA nel WEEKEND per l’arrivo di un FRONTE FREDDO, attesi nuovi NUBIFRAGI

Alluvione ieri nelle Marche con temporale autorigenerante, ci sono vittime

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri un flusso di correnti umide si è abbassato di latitudine ed è andato ad interessare le regioni centrali. Già nella prima parte della giornata acquazzoni e temporali hanno interessato gran parte del Centro Italia, ma è nelle ore serali che si sono avuti i fenomeni più intensi. Un temporale autorigenerante si è sviluppato tra Umbria e Marche scaricando anche più di 300-400 mm di pioggia, provocando alluvioni lampo. Diversi i fiumi esondati tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona e purtroppo si registrano anche 8 vittime e 4 dispersi.

Maltempo nelle prossime ore, ecco dove i fenomeni più intensi

Condizioni meteo in instabili in queste ore sulle regioni del Sud Italia con acquazzoni e temporali che stanno interessando soprattutto Molise, Campania e Puglia. Locali fenomeni anche sul Friuli Venezia-Giulia. Nel corso del pomeriggio il maltempo riprenderà ad interessare il Nord-Est con temporali sul Triveneto orientale. Precipitazioni sparse anche sui settori tirrenici centro-meridionali, specie zone interne. Tra la sera e la notte l’arrivo di aria più fredda porterà temporali specie su Veneto ed Emilia Romagna con quota neve in calo sulle Alpi.

Nuova fase di intenso maltempo domani per l’arrivo di un fronte freddo, generale calo termico

L’approfondimento di una circolazione depressionaria sulla Scandinavia sta favorendo la discesa di aria più fredda dal Mare del Nord verso il Mediterraneo centrale. Entro la serata odierna si addosserà all’arco alpino e poi andrà a riversarsi sulla Penisola Italiana. Fronte freddo che nella giornata di domani porterà maltempo al Centro-Nord, con acquazzoni e temporali soprattutto su Triveneto, Emilia Romagna e Marche, dove non si escludono nuovi fenomeni a carattere di nubifragio. Torna anche la neve sulle Alpi a quote medie e sull’Appennino settentrionale fin verso i 2000 metri. Ingresso di aria fredda che porterà un netto calo delle temperature su valori anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie. Giornata di domenica piuttosto stabile e soleggiata da Nord a Sud con clima autunnale grazie alle correnti settentrionali o nord-orientali. Di seguito uno sguardo alla tendenza meteo per la prossima settimana.

Tendenza meteo: clima autunnale per la prossima settimana con temperature sotto media

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che mostrano all’inizio della prossima settimana l’anticiclone rimontare verso le Isole Britanniche. Vasta circolazione depressionaria invece sull’Europa orientale. Mediterraneo centrale che potrebbe restare sotto il tiro delle correnti più fredde dai quadranti nord-orientali le quali potrebbero mantenere le temperature al di sotto delle medie del periodo in Italia anche per buona parte della settimana. Precipitazioni tutte da valutare ma con un veloce peggioramento meteo che entro metà settimana potrebbe interessare soprattutto i settori orientali.

