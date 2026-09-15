Meteo – Nuova irruzione di maltempo in arrivo in Italia con temporali e possibili nubifragi: i dettagli

Tempo stabile e asciutto su gran parte d’Italia

Le condizioni meteo su gran parte della nostra Penisola risultano stabili e asciutte, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi grazie alla nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano sul Mediterraneo centro-occidentale. Qualche nota di maltempo resiste sulle aree più meridionali dello stivale a causa di una circolazione depressionaria. Le temperature, in questo contesto, continuano ad attestarsi intorno alla media di riferimento o leggermente oltre, specie nelle zone non coinvolte dall’instabilità.

Maltempo in arrivo nelle prossime ore in Italia

Le prossime ore vedranno condizioni meteo ancora in prevalenza stabili e asciutte in Italia, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove i cieli si confermeranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Il maltempo continuerà invece ad azionarsi sulle aree più meridionali dello stivale, mentre le temperature, in questo contesto, rimarranno su valori intorno alla media di riferimento o leggermente oltre in tutto il Paese.

Nuovo peggioramento in arrivo nei prossimi giorni

I prossimi giorni vedranno l’arrivo di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con il transito di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e temporali potranno tornare ad azionarsi a cominciare dal nord e in successiva estensione tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre anche al centro-sud, con fenomeni perlopiù sparsi e localmente anche intensi e a carattere di nubifragio.

Fenomeni più intensi a ridosso dell’arco alpino e sul versante tirrenico

I fenomeni più intensi si verificheranno lungo il versante tirrenico e, soprattutto, sull’arco alpino tra Lombardia e Piemonte, dove, addensandosi, potranno dare vita a piogge e temporali anche insistenti, oltre che forti. Sul resto del Paese il maltempo colpirà in maniera sparsa con fenomenologia mediamente moderata e con temperature che, in questo contesto, subiranno una nuova e generale diminuzione su valori più in linea con la media di riferimento o leggermente inferiori ad essa.

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