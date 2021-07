METEO – Nuova ONDATA di CALDO africano verso l’ITALIA; attesi fino a +40°C su queste regioni

Meteo, l’Estate riparte al centro-sud

Meteo – Dopo il break temporalesco di metà luglio, quando correnti fresche ed instabili hanno determinato un momentaneo stop dell’Estate su tutta l’Italia, il caldo sta tornando il grande protagonista su parte del nostro Paese. In particolare già nel corso di questo weekend un promontorio anticiclonico, alimentato da masse d’aria subtropicali, riporterà in alto le colonnine di mercurio su molte regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. Il caldo diverrà intenso nei prossimi giorni, quando si potrà raggiungere, ed in alcuni casi anche superare, la soglia dei +40°C. Vediamo nel prosieguo dell’articolo le aree maggiormente interessate dalle elevate temperature.

Prossimi giorni Italia divisa in due

Meteo – Nel corso dei prossimi giorni l’Italia si ritroverà letteralmente divisa in due: al nord saranno frequenti i temporali e le temperature subiranno una nuova flessione, mentre il caldo intenso si riaffaccerà al sud. Una ciclogenesi in arrivo sulla Francia, infatti, riuscirà già nel corso del weekend a riportare acquazzoni e temporali a nord del Po. Tra lunedì e martedì i fenomeni si estenderanno a gran parte del nord Italia e parte del centro, dove non si escludono locali nubifragi. Caldo intenso, invece, al sud e sulla Sicilia, dove correnti roventi in risalita dal nord Africa, determineranno un fine di luglio dal caldo intenso.

Calo in aumento già nel weekend

Meteo – Il caldo si inizierà a fa sentire già nel corso di questo fine settimana. In particolare le temperature massime raggiungeranno nelle prossime ore i +35/+36°C sull’Emilia orientale, Umbria, Sicilia e foggiano; in sardegna si potranno toccare i +38/+39°C. Nel corso della giornata di domenica, l’attivazione di correnti sciroccali penalizzerà in particolare i settori sottovento: caldo atteso ancora una volta sull’Emilia orientale e zone interne di Sardegna e Sicilia, dove si potranno raggiungere i +36/+37°C. La regione più calda domani sarà la Puglia, in particolare il foggiano, dove non si escludono locali punte di +38/+40°C. La prossima settimana si assisterà ad un ulteriore incremento termico al sud, dove non si escludono punte anche superiori ai +40°C. Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

