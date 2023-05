Meteo – Nuovo attacco di maltempo in Italia con piogge e temporali: scatta l’allerta rossa della Protezione Civile

Altra serata di maltempo

La fase di maltempo che sta avvolgendo l’Italia da giorni se non da settimane sembra non arrestarsi, con l’Alta pressione che continua a rimanere assente sul Mediterraneo centrale. Di questa situazione ne approfittano come al solito le correnti più instabili, in grado di determinare anche quest’oggi rovesci o temporali, in particolare (ma non solo) sui settori nordoccidentali. Le temperature, in questo contesto, non subiscono comunque variazioni particolari rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi.

Nuovo attacco di maltempo sull’Italia per domani

A partire dalla giornata di domani sabato 20 maggio inoltre si assisterà ad un nuovo attacco di maltempo sull’Italia, dovuto alla risalita di un ulteriore depressione africana che verrà pertanto alimentata dalle preesistenti correnti perturbate sul Mediterraneo centrale. Questa volta piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio potranno interessare in particolare Sicilia e Calabria joniche, Sardegna tirrenica e Alpi e Prealpi piemontesi, con fenomeni anche insistenti. Rovesci sparsi riguarderanno comunque buona parte delle rimanenti aree del Paese con intensità in questo caso mediamente moderata.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria di Ponente, Sardegna, Calabria centro-meridionale e settentrionale ionica e Sicila orientale, con quantitativi cumulati da moderati fino ad elevati, specie su Valle d’Aosta meridionale, Piemonte occidentale e settentrionale, settori orientali della Sardegna centro-settentrionale, Calabria meridionale e centrale ionica e Sicilia nord-orientale ionica; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Paese, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su resto del Sud, Abruzzo, Molise, Lombardia occidentale, appennino emiliano, alta Toscanae resto di Liguria. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature:massime in sensibile aumento al Nord e in sensibile diminuzione sul Sud peninsulare e sul Molise. Venti: di burrasca, localmente su burrasca forte sud-orientali su Sicilia e Calabria, forti sud-orientali sul resto del Meridione, coste di Toscana, Lazio e Campania, localmente forti settentrionali su Liguria e Sardegna. Mari: agitati lo stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale, il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini occidentali e in serata lo Ionio settentrionale.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 20 maggio 2023:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lombardia: Bassa pianura orientale

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Piemonte: Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Molise: Litoranea

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Romagna-Toscana

Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

