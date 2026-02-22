Meteo Milano – Stabilità e temperature in aumento, ma con ritorno di foschie e nubi basse

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’arrivo di un vasto e robusto campo altopressorio con valori barici al suolo livellati attorno ai 1025 hPa. Atteso un deciso miglioramento del tempo con stabilità prevalente in questo finale di febbraio. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 22 febbraio

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia con cieli prevalentemente sereni su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nubi basse e foschie in arrivo nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +6/+7°C di minima nel centro città, ma con valori inferiori in periferia, ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Milano lunedì 23 febbraio

Giornata di lunedì attesa da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, seppur con possibili addensamenti di tipo basso e foschie su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nubi basse che torneranno compatte nottetempo. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +6/+7°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Febbraio termina con l’alta pressione?

Meteo che si manterrà stabile anche nel corso della prossima settimana. Alta pressione che potrebbe perdurare sull’Italia sino al termine di febbraio. Le giornate trascorreranno stabili sulla Lombardia anche nel corso della prossima settimana, seppur con nubi basse e foschie in accentuazione. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo.

