Meteo – Nuovo peggioramento alle porte del Paese, con neve a quote relativamente basse: i dettagli

In assenza di un campo di Alta pressione da ormai oltre una settimana, l’Italia ha a che fare con una recrudescenza invernale anche piuttosto duratura, con una fase fredda e perturbata che va avanti da ormai oltre una settimana. Anche nella giornata odierna infatti le condizioni meteo appaiono settorialmente instabili, con nevicate a quote medie a causa dell’insistente presenza di una circolazione depressionaria alimentata da correnti artiche.

Nel corso delle prossime ore non vi sarà alcuna variazione di rilievo sul fronte della sinottica e pertanto anche le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola incorreranno in poche variazioni. Esse si manterranno infatti perturbate su alcuni settori dello stivale (scopri quali) con neve anche a quote medie. Nelle zone che non saranno invece direttamente coinvolte dall’instabilità, il clima risulterà comunque pienamente invernale, con temperature nella norma o addirittura al di sotto.

Sebbene il ‘miglioramento’ al quale possiamo riferirci si inserisce in un contesto comunque settorialmente perturbato così come descritto nel presente editoriale, un nuovo peggioramento è comunque alle porte del Paese e lo coinvolgerà nella giornata di domani giovedì 26 gennaio, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò a causa dell’approfondimento di un doppio minimo depressionario, uno sul basso Tirreno e uno sul Mar Jonio.

Tempo instabile soprattutto domani, con locale maltempo anche venerdì

I prossimi giorni e soprattutto la giornata di domani giovedì 26 gennaio saranno caratterizzati da condizioni meteo mediamente instabili, che interesseranno tuttavia principalmente i settori meridionali, coinvolgendo solo parzialmente quelli centrali, in particolare l’Abruzzo. La neve domani si attesterà sull’Appennino meridionale sui 600/800 metri e localmente anche più in basso, specie nelle zone interne della Campania. Neve anche sull’Appennino abruzzese a quote simili. Per venerdì 27 invece il maltempo si presenterà in maniera più localizzata, con fiocchi finanche i 400/500 metri tra Marche e Abruzzo, più qualche rovescio, sempre isolato che insisterà ancora tra Puglia e Basilicata.

