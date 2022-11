Meteo – Primo assaggio di inverno: impulso polare in arrivo in Italia, porterà forte maltempo con bufere di neve. I dettagli

Maltempo nordatlantico in azione sull’Italia

Fin dalle prime ore della notte odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente perturbate sulle regioni centro-meridionali, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che hanno provocato qualche danno e disagio, specie lungo il versante tirrenico. Tale evoluzione a causa di una saccatura depressionaria di natura nordatlantica pilotata da un centro di bassa pressione presente sul Mar Baltico in affondo sul Mediterraneo centrale.

Prossime ore ancora maltempo in Italia

Non si arresterà di certo nelle prossime ore l’ondata di maltempo che sta flagellando le regioni centro-meridionali della nostra Penisola, con gli effetti dell’afflusso di correnti più umide e instabili di natura nordatlantica che continueranno a portare piogge e temporali localmente anche intensi, con instabilità sparsa (scopri dove in particolare). Le temperature inoltre risulteranno in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Miglioramento temporaneo per lunedì

Un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo sulla nostra Penisola si registrerà subito ad inizio settimana e in particolare nella giornata di lunedì 21 novembre a causa di un aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale, ma, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, sembra essere piuttosto breve, con nuovi rovesci in ingresso a cominciare già dalla serata: è il preludio di un impulso polare che porterà un assaggio di inverno sull’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Impulso polare da martedì, con forte maltempo e bufere di neve sulle Alpi: atteso fino a 1 metro di neve sulle Dolomiti

Un impulso polare marittimo innescherà una profonda perturbazione sul Mediterraneo centrale a partire dalla giornata di martedì 22 novembre, con l’arrivo di forte maltempo anche diffuso con piogge e temporali in Italia e con bufere di neve che imperverseranno tutto l’arco alpino, con quota neve in discesa fino in collina in Trentino Alto Adige. Accumuli anche abbondanti sulle Alpi, fino a 1 metro di neve atteso sulle Dolomiti. L’instabilità sarà pertanto accompagnata da un calo delle temperature sensibile soprattutto sulle regioni settentrionali, dove si avrà un primo vero assaggio di inverno. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta ad importanti cambiamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

