METEO – Ondata di MALTEMPO causa ALLAGAMENTI e danni in Campania: caduta di massi travolge automobili nel napoletano. I dettagli

Forte maltempo e nevicate a quote molto basse al centro Italia

L'Italia è alle prese con una perturbazione artica che ha fatto il suo ingresso nelle scorse ore dalla Valle del Rodano, portando precipitazioni intense sui settori occidentali e in Sardegna dove la neve è scesa sin verso i 500 m di quota. Questa mattina diverse città umbre fino al confine con la Toscana e il Lazio hanno visto nevicare fino a quote inferiori i 300 m. Non a caso, Perugia, Gubbio, Orvieto, Nocera Umbra e colline viterbesi sono state completamente imbiancate. Il maltempo muove ora verso sud-est e nelle prossime ore i venti ruoteranno da settentrione e l'instabilità si accanirà sul Medio Adriatico, soprattutto tra Marche, Abruzzo e Molise dove sono attese nevicate sin verso i 500 m. In caso di fenomeni abbondanti non è escluso che qualche fiocco possa scendere a quote anche più basse come accaduto tra Umbria Lazio interno questa mattina. Il proseguo settimanale sarà molto instabile e freddo dopo una brevissima pausa tra martedì e mercoledì.

Nubifragi, allagamenti e frane al meridione, situazione difficile in Campania

Non solo freddo e neve a quote basse ma anche forti piogge e mareggiate sui settori tirrenici meridionali. Forte maltempo che in queste ore sta continuando a colpire alcune regioni, prima su tutte la Campania dove si registrano tuttora diversi danni tra napoletano e salernitano. Frane, smottamenti e allagamenti anche a Napoli città alle prese ormai da giorni con pioggia e vento. In particolare, come riportato da ilriformista.it, una frana si è abbattuta nel parco della Mergellina travolgendo alcune auto. "Sono stata miracolata, un masso ha colpito il parafango della mia auto" mentre "un'auto e la guardiola sono stati completamente schiacciati". E' la testimonianza di una donna residente nel parco Mergellina che solo per una questione di secondi non è stata travolta dai massi che si sono staccati dal colle. Diverse le testimonianze degli abitanti della zona che hanno sentito un boato associandolo inizialmente a un tuono prima di rendersi conto che in verità si trattasse di una frana.

Prossime ore ancora a rischio maltempo

Niente di buono per le prossime ore ed anzi i fenomeni tenderanno ulteriormente ad accentuarsi al meridione, specialmente sul lato tirrenico, unitamente ad un sensibile calo delle temperature. Dalla giornata di domani invece il tempo sarà in temporaneo miglioramento un po' ovunque, a parte gli ultimi fenomeni sul basso Adriatico. Attenzione, la pausa sarà molto breve ed anche il resto della settimana risulterà caratterizzato da piogge, nevicate e forti venti.

