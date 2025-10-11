Meteo – Ottobrata porta a termine il Weekend, con stabilità, bel tempo e clima mite: i dettagli

Tempo stabile e asciutto sull’Italia

In queste ore un evidente miglioramento delle condizioni meteo sta avanzando sulla Sardegna, dopo che qualche rovescio o temporale residuale è transitato nella prima metà di giornata sulle aree tirreniche e per cui la Protezione Civile aveva in effetti diffuso un’allerta valida per oggi. L’assenza di fenomeni riguarda pertanto l’intero Paese, con l’avanzamento persino di qualche parziale schiarita sull’isola e temperature, se possibile, mediamente in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Serata all’insegna di stabilità e bel tempo

Quanto detto nel precedente paragrafo varrà anche per la serata, che sarà quindi caratterizzata da condizioni meteo di generale stabilità e relativo bel tempo con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi grazie all’ulteriore aumento di pressione sul Mediterraneo centrale. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie confermeranno un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Ottobrata in pieno stile sull’Italia

L’Italia è quindi alle prese ora con un’ottobrata in pieno stile: il rafforzamento dell’Anticiclone sul Mediterraneo centrale assicura in queste ore condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo, accompagnate da un lieve aumento delle temperature che porta i valori già di qualche grado oltre la media di riferimento. Il clima appare pertanto relativamente mite, in attesa di un ulteriore aumento delle temperature atteso per domani, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domenica mite e di bel tempo sull’Italia

Nella giornata di domani domenica 12 ottobre l’Anticiclone azzorriano sarà il reale protagonista dello scenario meteorologico del Mediterraneo centrale, assicurando condizioni meteo stabili e asciutte praticamente sull’intero territorio nazionale con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Maggiori addensamenti potranno riversarsi solo sulle Isole Maggiori, con temperature che peraltro, in Italia, appariranno mediamente in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi, attestandosi qualche grado oltre la media di riferimento in tutto lo stivale.

