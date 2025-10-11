Meteo – Ottobre in affanno, prosieguo tra alta pressione e locale maltempo? Le ultimissime

Ottobrata sull’Italia, ma non ovunque

Un campo d’alta pressione è presente sull’Europa centro-occidentale e tende a proteggere l’Italia da eventuali perturbazione oceaniche. Il weekend sarà infatti nel complesso soleggiato con temperature decisamente miti di giorno per la tipica ottobrata di stagione. Tuttavia, la presenza tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica di una lacuna barica in quota, influenzerà ancora il tempo su parte della Sardegna dove sono attesi residui acquazzoni e temporali ( consulta l’allerta meteo).

Prossima settimana tra alta pressione e maltempo all’estremo sud

Ottobre verso un periodo di crisi. Settimana che va dal 13 al 20 sarà infatti caratterizzata da anomalie di pressione ancora positive sull’Europa occidentale e Regno Unito, bloccando le umide e piovose correnti oceaniche, mentre insisteranno anomalie negative tra il nord Europa ed i Balcani. L’Italia si ritroverà quindi ancora protetta dall’alta pressione, specie sulle regioni centro-settentrionali, mentre al sud non è escluso il ritorno del maltempo per la risalita di un’area di bassa pressione dal nord Africa. Settimana prossima quindi nel complesso asciutta al centro-nord, mentre un surplus pluviometrico potrebbe interessare l’estremo sud. Temperature in calo per il ritorno di fresche correnti settentrionali con valori in linea o al di sotto delle medie del periodo.

Ottobre chiude con tempo più dinamico?

I massimi pressori tenderanno a stazionarie tra il nord Atlantico ed il Regno Unito, mentre valori di pressione inferiori alla media insisteranno tra Scandinavia ed Europa orientale. Ultima settimana di ottobre che potrebbe quindi ancora far registrare un’alta pressione invadente sull’Europa centro-occidentale sino al nord Italia, mentre infiltrazioni instabili raggiungere il Mediterraneo centro-meridionale, portando condizioni a tratti di maltempo su parte del centro-sud Italia.

Novembre al via con alta pressione?

Tendenza meteo a lungo termina a bassa predicibilità. Tuttavia, il modello probabilistico del centro europeo mostra un avvio di novembre con possibile cambio circolatorio in Europa. L’alta pressione potrebbe posizionarsi sul Mediterraneo centro-meridionale, portando più stabilità sul centro-sud Italia, mentre il flusso umido oceanico interessare l’Europa centrale, riportando le piogge sulle regioni settentrionali italiane. Rimanete aggiornati!

