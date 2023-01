Meteo Palermo – Debole circolazione instabile porterà ancora qualche possibile piovasco: le previsioni

Tempo stabile e asciutto sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono nella giornata odierna in prevalenza stabili e asciutte grazie ad un aumento di pressione sul Mediterraneo centrale che non impedisce lo sviluppo di isolati rovesci in particolare in Sicilia che non hanno interessato Palermo, come vedremo, con la neve che è scesa fin sui 1.200/1.300 metri. Ampie schiarite in particolare sono avanzate sulle regioni centro-settentrionali.

Previsioni meteo Palermo oggi

Malgrado cieli spesso nuvolosi a Palermo fin dalle prime ore della notte odierna e in particolare soprattutto nel pomeriggio quando hanno minacciato pioggia, le condizioni meteo in città si sono mantenute relativamente stabili e asciutte e tali rimarranno anche in serata così come sulla stragrande maggioranza del Paese. Nubi irregolari caratterizzeranno comunque ancora i cieli palermitani, con temperature che quest’oggi si aggirano tra i +7°C di minima e una massima prossima ai +15°C.

Domani cieli variabili, ma con tempo stabile

Un campo di Alta pressione si estende su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale e, nella giornata di domani lunedì 30 gennaio, assicurerà condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, che avvolgeranno anche Palermo, dove i cieli risulteranno comunque variabili. Le temperature, in questo contesto, sono attese in calo nei valori massimi, a fronte della stazionarietà di quelli minimi.

Piovaschi intermittenti nelle ore centrali di martedì

Una debole circolazione instabile insisterà comunque nei bassifondi del Mediterraneo alimentata da correnti più fredde in arrivo dai quadranti orientali e ciò permetterà lo sviluppo di qualche piovasco intermittente nelle ore centrali di martedì 31 gennaio a Palermo. Le temperature, in questo caso, non subiranno significative variazioni, subendo oscillazioni al rialzo nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.