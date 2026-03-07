Meteo – Maltempo con temporali in arrivo per il prosieguo del Weekend: i dettagli

Quadro instabile nel Paese
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi tendenzialmente instabili sulle regioni meridionali e sulla Sardegna, dove peraltro si è attivato qualche temporale nel pomeriggio, localmente anche intenso. Il tempo è invece apparso migliore sulle regioni centro-settentrionali, con cieli peraltro perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi al nord. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Prossime ore con attenuazione del maltempo
Le prossime ore vedranno una graduale attenuazione del maltempo, con qualche rovescio che insisterà tuttavia ancora sulla Sardegna tirrenica, Calabria jonica e Puglia. Qualche pioggia potrebbe attivarsi anche sui settori interni del centro, mentre sul resto del Paese le condizioni meteo appariranno ancora relativamente stabili e asciutte. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Nuovo peggioramento nel prosieguo del Weekend
Il contesto sul nostro Paese rimarrà instabile per tutto il resto del Weekend, anche se l’instabilità rimarrà latente fino al pomeriggio di domani domenica 8 marzo, nonché Festa della Donna, quando piogge e temporali localmente anche intensi potranno accendersi invece lungo tutta la dorsale appenninica, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il maltempo potrà di tanto in tanto sconfinare sulle aree adiacenti. Le condizioni meteo continueranno a rimanere migliori al nord, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Tempo migliore al nord, con nuvolosità in aumento al nordovest
Le condizioni meteo appariranno decisamente migliori sulle regioni settentrionali, dove l’assenza di piogge la farà da padrona, nonostante l’aumento della nuvolosità atteso al nordovest che potrebbe portare qualche debole rovescio sulla Liguria occidentale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, mantenendosi pertanto leggermente oltre la media di riferimento nel complesso.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.