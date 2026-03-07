Meteo – Piogge e temporali in azione su parte d’Italia con maltempo in attenuazione nelle prossime ore

Maltempo in atto in Italia

Una circolazione depressionaria di stampo atlantico determina nella giornata odierna condizioni meteo instabili in alcune zone della nostra Penisola. Piogge e temporali si sono abbattuti in particolare sulle zone interne della Sardegna, con rovesci che si sono estesi anche sulla Calabria jonica e sulla Puglia, dove l’attività elettrica è stata praticamente assente. Le condizioni meteo, invece, sono apparse relativamente più stabili e asciutte altrove, al netto di qualche isolato rovescio sui settori più interni del centro.

Temperature senza grosse variazioni sull’Italia

Le condizioni climatiche sulla nostra Penisola restano di base immutate rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. La circolazione depressionaria suddetta è alimentata infatti da correnti umide, ma non così fredde. Peraltro, specialmente al nord, le temperature si attestano ancora su valori superiori alla media di riferimento a causa non solo della stabilità, ma anche del bel tempo, con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Prossime ore con maltempo in attenuazione

Le prossime ore vedranno un’attenuazione dei fenomeni atmosferici in tutto il Paese. L’appiattimento del gradiente termico verticale, dovuto al tramontare del sole, indurrà un relativo miglioramento delle condizioni meteo, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche isolato e residuale rovescio continuerà tuttavia ad azionarsi in particolare sulla Puglia, Calabria jonica e Sardegna tirrenica.

Rovesci nei settori più interni del centro

In serata, in particolare, non è esclusa peraltro l’attivazione di qualche rovescio sui settori più interni delle regioni centrali, mentre sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno ancora relativamente più stabili e asciutte, con maggiori schiarite. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con temperature leggermente oltre la media di riferimento nel complesso.

