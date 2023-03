Meteo Palermo – Nubi in aumento porteranno qualche rovescio anche in città, ecco le previsioni

Qualche rovescio riguarda l’Italia

Un richiamo di correnti caldo-umide sul Mediterraneo centrale innescato dall’affondo di una saccatura depressionaria sui settori africani nordoccidentali porta un generale aumento della nuvolosità sulla nostra Penisola, che riguarda soprattutto i settori centro-settentrionali. Non solo, ma è anche responsabile di qualche iniziale rovescio che sta interessando in queste ore la Toscana, l’Emilia Romagna e la Sardegna, in forma isolata o al più sparsa. Le temperature, quando non stazionarie, subiscono un aumento, soprattutto al meridione. Le condizioni meteo rimangono per ora stabili e asciutte a Palermo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Dopo qualche schiarita che ha interessato Palermo al mattino, quando i cieli si sono presentati pressoché sereni, un aumento graduale della nuvolosità sta riguardando il capoluogo siciliano, con nubi irregolari che transiteranno nella serata corrente, ma con assenza di fenomeni, differentemente da ciò che avverrà in alcune aree del Paese (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, risultano comprese quest’oggi tra i +11°C di minima e i +17°C di massima circa.

Nubi irregolari in transito per domani con qualche possibile pioggia

Nubi irregolari in transito caratterizzeranno la giornata di domani lunedì 20 marzo a Palermo, con qualche possibile rovescio che potrà fare ingresso nel corso della mattinata e a cui seguirà tempo più asciutto e stabile dal pomeriggio, nonostante piogge si azioneranno su altre aree dello stivale (scopri quali). Le temperature, in questo contesto, subiranno un aumento nei valori minimi al netto della stazionarietà o persino della lieve diminuzione di quelli massimi.

Maggiori schiarite per martedì

Maggiori schiarite avanzeranno invece a Palermo nella giornata di martedì 21 marzo, con cieli pressoché sereni nelle ore centrali e quindi tra mattino e pomeriggio. Nuvolosità che tornerà ad aumentare sul capoluogo siciliano in serata, ma con assenza di fenomeni e condizioni meteo che si manterranno pertanto relativamente stabili e asciutte. Le temperature, in questo caso, subiranno una diminuzione nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.

