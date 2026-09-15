Meteo Torino – Nuova fase di maltempo in arrivo in città con calo termico: ecco le previsioni

Quadro in prevalenza stabile in Italia

Il quadro meteorologico del nostro Paese risulta in prevalenza stabile e asciutto in Italia, con qualche rovescio o temporale che insiste sulle aree più meridionali, in particolare quelle joniche di Sicilia e Calabria, dove i fenomeni occasionalmente risultano comunque intensi. Le condizioni meteo rimangono stabili e asciutte a Torino, come vedremo, con temperature che, nel complesso, sulla nostra Penisola, restano in linea con la media di riferimento o poco oltre.

Previsioni meteo Torino oggi

Spiccata variabilità ha coinvolto quest’oggi Torino, con nuvolosità intermittente in transito alternata a schiarite anche ampie, soprattutto nel corso di questo pomeriggio. In serata è atteso un nuovo annuvolamento, ma con condizioni meteo che resteranno sempre stabili e asciutte, coerentemente con quanto avverrà su gran parte del Paese. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +19°C di minima e i +27°C di massima circa.

Peggiora per domani

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica verso il Mediterraneo centrale aprirà una fase di maltempo per la città e per parte del nord a partire dalla seconda metà della giornata di domani mercoledì 16 settembre, con rovesci intermittenti in transito già dal pomeriggio a Torino. Le temperature, in questo contesto, non subiranno ancora significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in lieve diminuzione nei valori minimi.

Maltempo intermittente per giovedì con temperature in diminuzione

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno in netto peggioramento nella giornata di giovedì 17 settembre, con rovesci di debole o moderata intensità intermittenti anche a Torino dalle prime ore della notte e fino a sera. Le temperature, in questo caso, subiranno una diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi, con clima più similarmente autunnale.

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