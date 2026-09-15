Meteo – Possibile isolamento di una goccia fredda nel Weekend, con maltempo su una parte del Paese: i dettagli

Italia divisa tra il bello e il cattivo tempo

L’affermazione di un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale è responsabile di condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte sul nostro Paese, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche nota di maltempo si aziona invece all’estremo sud e in particolare sul versante jonico soprattutto di Sicilia e Calabria. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo in media o poco oltre.

Prossime ore ancora con instabilità sulle aree più meridionali del Paese

Le prossime ore vedranno ancora instabilità sui settori più meridionali del Paese, con il transito di rovesci e di possibili temporali sul versante jonico con fenomeni localmente anche intensi. Rimarrà invece nettamente più stabile e asciutto sul resto della nostra Penisola, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, confermandosi in linea con la media di riferimento o poco oltre, soprattutto nelle aree non coinvolte dal maltempo.

Parentesi di intenso maltempo nei prossimi giorni

I prossimi giorni vedranno il transito di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, attivando una fase di maltempo che, in Italia, potrà risultare anche intensa e con possibili locali nubifragi, specie lungo il versante tirrenico e, soprattutto, sull’arco alpino al confine tra Piemonte e Lombardia, dove i fenomeni potranno essere a tratti incessanti. L’instabilità si attiverà in un primo momento (nella giornata di domani mercoledì 16 settembre) solamente al nord, per poi estendersi nei giorni a seguire anche al centro-sud in maniera perlopiù sparsa.

Possibile goccia fredda in isolamento nel Weekend

Nel Weekend le condizioni meteo tenderanno a migliorare sulle regioni centro-settentrionali con l’avanzamento di schiarite anche ampie a tratti. Il sud, invece, potrà rimanere sotto gli effetti del possibile isolamento di una goccia fredda sul Mediterraneo meridionale, in grado di portare ancora piogge e temporali e possibili grandinate, soprattutto per la giornata di domenica 20 settembre. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, essa è ancora soggetta a importanti variazioni: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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