Meteo Palermo – Stabilità e bel tempo persistenti in città con calo termico: ecco le previsioni

Tempo instabile in Italia quest’oggi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono apparse mediamente instabili quest’oggi in particolare sulle regioni centro-meridionali, con il principale coinvolgimento delle aree più interne. Questo a causa di una circolazione secondaria attivata dalla presenza di una saccatura depressionaria sulla Penisola balcanica. Ciò determina un calo delle temperature particolarmente sensibile al meridione nella giornata odierna. Tempo che rimane stabile e asciutto a Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Cieli poco o parzialmente nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Palermo, dove le condizioni meteo rimangono comunque stabili e asciutte e tali resteranno anche nel resto della corrente serata, in linea con un miglioramento che sta interessando altre aree dello stivale. Le temperature, in questo contesto, si attestano tra i +24°C di minima e i +30°C di massima circa.

Tempo in prevalenza stabile in Italia per domani, con stabilità anche a Palermo

Nella giornata di domani domenica 25 giugno gli effetti di un campo di Alta pressione si faranno evidenti in Italia, dove è attesa stabilità quasi ovunque, fatto salvo qualche eccezione in Calabria. Le condizioni meteo pertanto rimarranno stabili e asciutte a Palermo, dove i cieli risulteranno tuttavia variabili, alternandosi tra annuvolamenti e schiarite. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione sia nei valori minimi che, soprattutto, in quelli massimi, a causa dell’afflusso di correnti più fresche provenienti dal settore balcanico.

Bel tempo per lunedì

L’inizio della settimana si caratterizzerà a Palermo per l’arrivo di schiarite via via più ampie, con cieli che appariranno sereni a partire dal mattino di lunedì 26 giugno. Le condizioni meteo pertanto rimarranno stabili e asciutte sul capoluogo siciliano, grazie agli effetti prevalenti di un Anticiclone comunque impegnato in un braccio di ferro con un flusso di correnti più umide sul settore balcanico. Le temperature, in questo caso, non subiranno significativa variazioni, con lievi oscillazioni al ribasso nei valori minimi e al rialzo in quelli massimi.

