Meteo – Parentesi perturbata destinata a protrarsi nei prossimi giorni con neve a quote basse: i dettagli

Instabilità in Italia

Le condizioni meteo all’interno della Penisola appaiono nella giornata odierna mediamente instabili così come da alcuni giorni a questa parte per effetto di una perturbazione invernale innescata dall’afflusso di correnti più fredde di origine siberiana nel Mediterraneo centrale. In particolare si registrano piogge e nevicate anche a quote relativamente basse a causa di un abbassamento generale delle temperature su valori anche inferiori alla media del periodo.

Allerta in alcuni settori del meridione

Il quadro meteorologico generale era stato già correttamente previsto in questa sede e dalla Protezione Civile nella giornata di ieri, che aveva diramato un’allerta meteo valida per alcuni dei settori meridionali dello stivale. Il maltempo in effetti si concentra principalmente tra la Sicilia e la Calabria (specie jonica), con pioggia e neve a quote anche piuttosto basse. Nelle prossime ore l’instabilità si centrerà ancora una volta su questi settori a causa di un vortice depressionario presente poco a nord delle coste nordafricane. Non esclusi, tuttavia, fiocchi finanche in pianura in Abruzzo.

Prossimi giorni destinati ancora all’instabilità

Nonostante la nostra Penisola assista da qualche giorno al ritorno del maltempo e di stampo tipicamente invernale, le condizioni meteo tenderanno a mantenersi mediamente perturbate anche nel futuro prossimo, stando a quanto prospettano pure i principali centri di calcolo. Un vortice depressionario continuerà a portare i suoi effetti sullo stivale, coinvolgendo in primis il meridione con possibili nubifragi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo anche intenso nei prossimi giorni soprattutto al sud

Un vortice depressionario rimarrà stazionario nei bassifondi del Mediterraneo e porterà maltempo via via più intenso e di stampo invernale sulle regioni meridionali, coinvolgendo soprattutto la Sicilia, dove non sono esclusi nubifragi, specie nella giornata di domani giovedì 9 febbraio. La neve scenderà a quote piuttosto basse e finanche prossime a quelle di pianura in particolare tra Basilicata e zone interne della Campania, ma anche in Abruzzo, dove i rovesci saranno mediamente meno diffusi. Le temperature si attestano su valori comunque pienamente invernali ovunque, spesso anche inferiori alla media del periodo.

