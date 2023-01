Meteo – Peggioramento alle porte del Paese, con il ritorno del maltempo anche intenso e della neve su Alpi e Appennini

Prevalente stabilità sulla nostra Penisola

Condizioni meteo di prevalente stabilità interessano anche quest’oggi la nostra Penisola, anche se qualche piovasco sta iniziando a fare ingresso sul settore tirrenico settentrionale a causa di un iniziale arretramento dell’Anticiclone. Piovaschi che in questa e in qualche altra area (scopri quale) potranno insistere, in forma piuttosto localizzata, anche nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna, con clima che resterà ancora relativamente mite.

Peggioramento a partire da domani

L’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine polare marittima porterà un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla giornata di domani domenica 8 gennaio sulla nostra Penisola, con l’ingresso di piogge e possibili temporali localmente anche intensi in particolare al settentrione e parte del centro (specie Toscana). Tale peggioramento sarà accompagnato da un calo delle temperature che favorirà l’abbassamento della quota neve sulle Alpi fin sui 1.000/1.300 metri, dipendentemente dai settori di riferimento (in Trentino Alto Adige possibile fino a quote collinari).

Affondo perturbato che porterà effetti anche ad inizio settimana

Se tale peggioramento ha iniziato e inizierà a mostrare i primi effetti sulla nostra Penisola nel corso di questo Weekend, essi si protrarranno anche all’inizio della prossima settimana quando, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo potranno peggiorare sulle rimanenti aree del centro e del sud, soprattutto tirrenico, ma in un secondo momento anche adriatico. Anche in questo caso si assisterà ad un calo delle temperature con conseguente abbassamento della quota neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fin sugli 800/900 metri sull’Appennino abruzzese, dai 900/1.100 sull’Appennino meridionale per martedì

La giornata di martedì 10 gennaio sarà senz’altro quella più ‘fredda’ con prima tendenza a migliorare, in un contesto termico atteso in netto calo. La quota neve infatti si attesterà sull’Appennino abruzzese fin sugli 800/900 metri, mentre sull’Appennino meridionale (compresi Nebrodi) sarà leggermente più alta (dai 900/1.100 metri). Il tempo tenderà a migliorare nettamente con assenza di fenomeni già nella giornata di mercoledì 11. Piccola fase invernale pertanto che regalerà però un po’ di manto nevoso agli Appennini rimasti fin qui ben a corto di neve.

