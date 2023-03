Meteo – Peggioramento in atto sull’Italia con piogge e rovesci in arrivo anche nelle prossime ore: ecco dove

Peggioramento in atto sul nostro Paese

Un peggioramento delle condizioni meteo appare in atto sulla nostra Penisola a causa della discesa di correnti più umide e instabili di matrice nordatlantica. Tale fase segue una fase comunque tendenzialmente instabile soprattutto sul settore tirrenico che ha contrassegnato la settimana scorsa a causa dell’intrusione di correnti perturbate nel Mediterraneo, con rovesci intermittenti e perlopiù deboli. Le temperature, in ogni caso non subiscono variazioni significative.

La Primavera inciampa

La stagione primaverile, il cui inizio meteorologico è convenzionalmente assegnato al 1° di ogni marzo, è partita inciampando già diverse volte, con alcune fasi di maltempo che hanno interessato la nostra Penisola, sia pur in forma non così diffusa, ma comunque intermittente. Nonostante questo, le temperature si mantengono comunque allineate al periodo e in alcuni casi addirittura superiori ad essa, con clima pertanto che inizia a rivelarsi gradualmente più mite.

Prossime ore ancora instabilità sul nostro Paese

Nel corso delle prossime ore le correnti perturbate continueranno a fare ingresso nel Mediterraneo e a portare rovesci e piogge sparse sulla nostra Penisola: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo nella serata odierna non si prospetta alcun miglioramento, con maltempo che continuerà ad insistere su alcune aree del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo e senza grosse variazioni di temperatura.

Tempo instabile in serata

Nella serata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno pertanto perturbate, con piogge e rovesci soprattutto su basso Tirreno (specialmente Campania e Calabria) e precipitazioni sui settori interni delle regioni centrali, dove i fiocchi non scenderanno più sotto dei 1.500/1.700 metri. Qualche rovescio è atteso anche in Emilia Romagna, mentre sul resto del nord il tempo si manterrà relativamente più stabile e asciutto.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.