Meteo – Picco di caldo tra oggi e domani, a seguire la Primavera mostra di nuovo il suo lato perturbato

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia ancora molta dinamicità nel corso di questo periodo d’inizio Maggio: l’alta pressione continua a condizionare il tempo meteorologico sull’Italia, con massimi di pressione fino a 1020 hPa. Tempo asciutto tra oggi e domani, con un nuovo peggioramento meteo mostrato ormai da diversi modelli per la prossima settimana. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per l’Italia.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 5 Maggio: Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata ancora piogge sparse sui settori alpini e localmente sulle alte pianure, variabilità asciutta altrove. Al Centro: Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora bel tempo con ampi spazi di sereno alternati a nuvolosità alta in transito. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse sulla Sardegna ma con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature miti tra oggi e domani

Situazione sinottica che vede un campo di alta pressione estendersi tra il basso Atlantico e il Mediterraneo centrale. Questo porterà nella giornata odierna condizioni meteo asciutte in Italia con sole prevalente. Da segnalare solo qualche temporale tra pomeriggio e sera sui settori alpini. Le temperature massime quest’oggi potranno raggiungere senza difficoltà i +25°C sulla Pianura Padana, tra Novarese, Milanese, Bresciano e Parmense; valori intorno ai +24°C sulle restanti zone di pianura del nord, sulla val d’Arno e valle del Tevere. Domani fino a +26°C in Pianura Padana, con punte fino a +27°C tra Vercelli e Casale Monferrato. Da Domenica nuova fase di maltempo in apertura.

Condizioni meteo stabili nel weekend ma più temporali in arrivo da Domenica

Primo weekend di maggio che inizierà con condizioni meteo asciutte su buona parte dell’Italia. Nella giornata di Sabato avremo cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della Penisola, nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali non mancheranno comunque sulle Alpi. Giornata di Domenica che vedrà un’ulteriore accentuazione dell’instabilità a causa del progressivo cedimento dell’anticiclone. Tra pomeriggio e sera temporali possibili sulle Alpi ma con sconfinamenti anche verso la Pianura Padana. Acquazzoni anche lungo l’Appennino con fenomeni in movimento verso i settori adriatici.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.