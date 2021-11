METEO PIEMONTE – In arrivo NEVE in COLLINA e temperature in picchiata. L’INVERNO bussa alla porta a TORINO

Situazione barica in Italia e in Europa

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è in una fase di tregua dalle piogge e dal maltempo; tuttavia le piogge e la nuvolosità si faranno presenti ben presto: da domani infatti è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Italia, che porterà anche nevicate a bassissima quota. Il fronte perturbato che ci interesserà al momento si trova a sud della Francia e abbraccia il Mediterraneo centrale da nord a sud. Sarà solo l’inizio di un periodo che vedrà l’arrivo di numerosi fronti di pioggia ed un calo progressivo delle temeprature. Vediamo le zone che saranno maggiormente interessate.

Maltempo in arrivo sull’Italia, con piogge e temporali

In Italia è in arrivo una forte perturbazione che da domani si sposterà verso oriente dai paesi dell’Europa centrale: un minimo di bassa pressione stimato intorno ai 1005 hPa richiamerà aria più calda e umida che andrà ad interagire con quella più fredda di matrice polare; queste alimenteranno una lunga linea di precipitazioni che interesserà in maniera più decisa le regioni Tirreniche del centro-sud nel corso delle ore pomeridiane e serali. Saranno possibili fenomeni anche a carattere temporalesco su Lazio, Campania, Sicilia e Calabria. A seguire nel fine settimana arriverà aria sempre più fredda ma anche neve a bassa quota come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo invernale nel weekend

Meteo weekend – Nel fine settimana imminente la neve potrebbe far ritorno a bassa quota sulle Alpi e in Appennino: l’aria artica irromperà sull’Italia grazie all’elevazione di un possente anticiclone Azzorriano in elevazione sul bacino Atlantico. In questo frangente avremo ancora cieli coperti e precipitazioni che si disporranno da ovest verso est, con neve su Alpi e Appennino in ulteriore calo, anche a quote collinari. Essendo ancora la distanza temporale elevata non conosciamo i dettagli sulle zone interessate e sulle quote neve, per i quali vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo.

CONTINUA A LEGGERE​