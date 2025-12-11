Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 11 Dicembre
Meteo Torino – Prosegue il predominio della stabilità e relativo bel tempo, ecco le previsioni

di Salvatore Russo

Meteo Torino - Stabilità e bel tempo avvolgeranno il capoluogo piemontese ancora a lungo grazie all'Anticiclone azzorriano, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Previsioni meteo Torino, immagine di repertorio fonte Pixabay.

Generale stabilità in Italia con nebbie

Generale stabilità avvolge anche quest’oggi, così come gli ultimi giorni, la stragrande maggioranza della nostra Penisola, Torino compresa, come vedremo, con nuvolosità in transito solo in Liguria dove innesca comunque qualche isolato piovasco indotto da correnti più umide in ingresso sul Mediterraneo centrale iniettate dall’affondo di una saccatura depressionaria sull’Europa occidentale. Le nebbie invece hanno resistito nella giornata odierna anche al pomeriggio sulla Romagna e basso Veneto.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli poco o parzialmente nuvolosi marchiano i cieli sabaudi fin dalle prime ore della notte odierna e continueranno a farlo per tutto il resto della serata corrente, con condizioni meteo che si manterranno stabili e asciutte a Torino, così come sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +4°C di minima e i +13°C di massima circa.

Schiarite ampie in vista dal pomeriggio di domani

Nuvolosità a tratti anche consistente specie nella prossima notte continuerà a transitare sui cieli sabaudi fino al mattino di domani venerdì 12 dicembre, a seguito del quale ampie schiarite avanzeranno su Torino, lasciando spazio a cieli pressoché sereni. Le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte in città, così come in tutto il Paese, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori rilevati quest’oggi.

Tripudio di stabilità e bel tempo per sabato

Nella giornata di sabato 13 dicembre un campo di Alta pressione di origine azzorriana continuerà a stazionare sul bacino del Mediterraneo centrale assicurando condizioni meteo di stabilità e bel tempo in tutto o la stragrande maggioranza del Paese, Torino compresa, dove i cieli resteranno di conseguenza pressoché sereni. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti, risultando al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

