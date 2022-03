METEO – PIOGGE e ROVESCI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Se fino a questo momento le condizioni di maltempo hanno interessato in Calabria solamente il reggino e il vibonese, nel corso delle prossime ore il fronte instabile, stando a quanto mostrano anche i principali centri di calcolo , si estenderà verso nord, interessando le restanti aree della Calabria e non solo: nel mirino del maltempo ci saranno infatti anche le zone della Basilicata occidentale e la Campania.

In queste ore le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano sull’ Italia condizioni meteo mediamente perturbate su alcune delle regioni meridionali . Tra queste troviamo sicuramente la Sicilia e la Calabria dove i rovesci appaiono perlopiù sparsi o localizzati e con intensità debole o al più moderata. Le temperature inoltre appaiono paradossalmente in aumento, soprattutto nei valori minimi a causa di un richiamo di correnti più miti.

Una goccia fredda di stampo atlantico nella giornata odierna si è ulteriormente avvicinata alla nostra Penisola, provocando un’estensione delle condizioni di maltempo che già da ieri coinvolgono lo stivale. Piogge e rovesci comunque perlopiù di debole o moderata intensità avevano infatti interessato soprattutto la Sardegna, con precipitazioni più localizzate anche su Calabria e Campania in serata. Quest’oggi assistiamo e assisteremo all’espansione del maltempo al sud Italia, come vedremo nel presente editoriale.

Rimane più stabile al centro-nord

Le regioni centrali continueranno ad osservare una presenza a tratti massiccia di addensamenti nuvolosi, ma senza fenomeni di rilevanza, con tempo quindi che si manterrà relativamente stabile e asciutto. Condizioni meteo ancora migliori si osserveranno sulle regioni settentrionali che per la verità non hanno risentito di questo peggioramento, con i cieli che sono rimasti pressoché sereni e tali resteranno anche in serata. Prosegue l’assenza di piogge che tuttavia potrebbe incorrere ad uno stop da qui a pochi giorni.