Meteo – Piogge e temporali ancora in arrivo in Italia nelle prossime ore, localmente anche intensi: i dettagli

Piogge e temporali in azione in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo continuano ad essere instabili come da alcuni giorni a questa parte, con piogge e temporali localmente anche intensi in transito soprattutto sulle regioni centro-settentrionali a causa dell’abbassamento di un flusso di correnti perturbate di origine atlantica che respinge su latitudini più meridionali l’Anticiclone. Una nuova fase di maltempo si è aperta in Italia, con la primavera nuovamente in crisi.

Allerta meteo della Protezione Civile

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi ancora instabili, con piogge e temporali localmente anche intensi e che hanno destato preoccupazione già ieri negli ambienti della Protezione Civile, che avevano infatti emesso un’allerta valida per oggi per alcuni settori. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni, attestandosi intorno ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo anche per le prossime ore

L’instabilità si sposterà verso il nordest nel corso delle prossime ore, con un tendenziale miglioramento che interesserà pertanto i settori centrali e il nordovest, con fenomeni residuali comunque possibili. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo le precipitazioni potranno assumere localmente carattere intenso, in particolare in Veneto, alimentate da un flusso di correnti perturbate di natura atlantica praticamente costante sullo stivale.

Temperature che rispettano la media di riferimento

In un contesto comunque perturbato sulla nostra Penisola le temperature non sembrano poter registrare valori troppo distanti dalla media di riferimento, anzi, tutt’altro. Mediamente, le temperature si attesteranno infatti intorno alla media di riferimento o leggermente al di sotto della stessa. Il clima rimarrà pertanto tipico del periodo e, di conseguenza, tutt’altro che freddo, anche nelle ore notturne.

