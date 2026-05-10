Meteo – Piogge e temporali ancora in transito sull’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Relativo miglioramento in atto in Italia

Un relativo miglioramento sta interessando in questo momento la nostra Penisola, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, con qualche residuale e isolato nucleo di maltempo che comunque insisterà su diverse aree dello stivale per tutta la serata odierna. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Rinnovato maltempo per domani

Un nuovo impulso di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica determinerà già dalla prossima notte ancora rovesci e possibili temporali sulla Liguria, in estensione durante la giornata di domani lunedì 11 maggio su buona parte del settentrione e aree interne del centro, con possibilità di grandinate. I fenomeni, localmente, risulteranno anche intensi, ma si esauriranno in larga parte in serata, quando sarà possibile instabilità solo residuale e isolata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni o risulteranno al più in lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi, specie al centro-sud.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia settentrionale ed orientale, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante e Alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte centro-settentrionale, Lombardia sud-occidentale, Trentino, Alto Adige e Veneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Appennino Emiliano- Romagnolo, Toscana orientale, Umbria, Molise occidentale, zone interne di Lazio e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile aumento su aree adriatiche centro-meridionali; massime in locale sensibile aumento su Nord-Ovest, aree adriatiche e ioniche, Sardegna e Sicilia. Venti: forti dai quadranti meridionali su Sardegna settentrionale, Liguria, settori costieri di Toscana e Lazio settentrionale, in intensificazione tra Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo; forti lungo la dorsale appenninica con raffiche fino a burrasca forte, specie sui settori Tosco-Emiliani, Umbro-Marchigiani e Abruzzesi. Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; molto mosso il Tirreno settentrionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Lunedì 11 maggio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali

Toscana: Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Serchio-Garfagnana-Lima

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

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