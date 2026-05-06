Meteo – Piogge e temporali no stop in Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Serata di maltempo in Italia

La serata odierna sarà ancora contrassegnata dal maltempo in Italia, in scia di quanto già avvenuto nella giornata odierna, con piogge e temporali che hanno coinvolto principalmente il centro-nord. Nuovi rovesci transiteranno pertanto nelle prossime ore sulle regioni centrali, soprattutto di sponda tirrenica e sulla Campania, da dove sconfineranno verso Molise e Basilicata. Le temperature, in questo contesto, confermeranno a grandi linee i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo anche per domani

La giornata di domani giovedì 7 maggio sarà ancora contrassegnata dall’afflusso persistente di correnti più umide e instabili di matrice atlantica, pilotate da un cavo perturbato in affondo sul Mediterraneo centrale. Nel mirino del maltempo finiranno ancora principalmente le regioni centro-settentrionali, con piogge e possibili temporali sparsi e localmente anche intensi, specie tra la notte e il mattino, quando appare probabile un parziale coinvolgimento del sud peninsulare. Le condizioni meteo evolveranno verso un miglioramento, temporaneo, in serata, quando torneranno relativamente stabili e asciutte ovunque o quasi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e su Trentino, Alto Adige, Piemonte sud-occidentale, entroterra ligure, Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania centro-meridionale, Puglia centro-meridionale e ionica, Basilicata, Calabria settentrionale e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su alto Lazio e Umbria sud-occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti nord-orientali sui settori orientali della Sicilia e localmente su quelli meridionali della Calabria. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; tendenti a molto mossi il resto dello Ionio, il Canale di Sardegna e localmente il Tirreno meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 7 maggio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere

Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano.

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