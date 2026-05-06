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Meteo – Piogge e temporali no stop in Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

di Salvatore Russo

Meteo - Flusso perturbato costante in Italia alimenterà ancora maltempo, con piogge e possibili temporali anche intensi: la Protezione Civile diffonde l'allerta, ecco le zone interessate

Meteo – Piogge e temporali no stop in Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove
Allerta meteo della Protezione Civile.

Serata di maltempo in Italia

La serata odierna sarà ancora contrassegnata dal maltempo in Italia, in scia di quanto già avvenuto nella giornata odierna, con piogge e temporali che hanno coinvolto principalmente il centro-nord. Nuovi rovesci transiteranno pertanto nelle prossime ore sulle regioni centrali, soprattutto di sponda tirrenica e sulla Campania, da dove sconfineranno verso Molise e Basilicata. Le temperature, in questo contesto, confermeranno a grandi linee i valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo anche per domani

La giornata di domani giovedì 7 maggio sarà ancora contrassegnata dall’afflusso persistente di correnti più umide e instabili di matrice atlantica, pilotate da un cavo perturbato in affondo sul Mediterraneo centrale. Nel mirino del maltempo finiranno ancora principalmente le regioni centro-settentrionali, con piogge e possibili temporali sparsi e localmente anche intensi, specie tra la notte e il mattino, quando appare probabile un parziale coinvolgimento del sud peninsulare. Le condizioni meteo evolveranno verso un miglioramento, temporaneo, in serata, quando torneranno relativamente stabili e asciutte ovunque o quasi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini e prealpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e su Trentino, Alto Adige, Piemonte sud-occidentale, entroterra ligure, Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania centro-meridionale, Puglia centro-meridionale e ionica, Basilicata, Calabria settentrionale e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su alto Lazio e Umbria sud-occidentale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: forti nord-orientali sui settori orientali della Sicilia e localmente su quelli meridionali della Calabria. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; tendenti a molto mossi il resto dello Ionio, il Canale di Sardegna e localmente il Tirreno meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 7 maggio 2026:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Emilia Romagna: Pianura bolognese
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere
Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano
Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Lombardia: Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano.

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Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

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