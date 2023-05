Meteo – Possibile ancora qualche rovescio in Italia nelle prossime ore, con fiocchi sulle Alpi: i dettagli

Maltempo anche intenso nelle ultime settimane sull’Italia

Nelle ultime settimane le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate spesso mediamente perturbate a causa della reiterata assenza da parte dell’Anticiclone sul Mediterraneo centrale, con fenomeni talvolta anche intensi e incessanti che hanno provocato notevoli problemi in particolare in Emilia Romagna. Anche in queste ore, in effetti, malgrado il tempo appaia in miglioramento rispetto ai giorni scorsi, persiste qualche rovescio in particolare sui settori centrali tirrenici e a ridosso dell’arco alpino e prealpino nordoccidentale.

Rovesci in azione sull’Italia

Come accennato precedentemente, la continua assenza dell’Anticiclone sul Mediterraneo centrale determina anche nella giornata odierna l’afflusso di correnti più instabili responsabili della formazione di qualche rovescio o temporale lungo la dorsale appenninica, settori centrali tirrenici e arco alpino e prealpino nordoccidentale, dove fiocchi scendono fin sui 1.600/1.800 metri. Nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale, sarà possibile un ulteriore miglioramento in un contesto che si manterrà comunque perturbato.

Nelle prossime ore piogge e rovesci ancora in arrivo

Nel corso delle prossime ore una circolazione depressionaria rimarrà vigente sul Mediterraneo centrale e sarà responsabile, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, della formazione di qualche rovescio che potrebbe interessare, come vedremo, soprattutto la Toscana. Un miglioramento sarà comunque possibile sull’Appennino centro-meridionale, con fenomeni qui in esaurimento e il ritorno quindi della relativa stabilità.

Rovesci in Toscana e sulle Alpi e Prealpi nordoccidentali

Rovesci insisteranno ancora una volta sulle Alpi e Prealpi nordoccidentali in serata, dove i fiocchi potranno scendere fin sui 1.900/2.000 metri, con precipitazioni in estensione su aree costiere e immediato entroterra della Toscana. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo potranno risultare relativamente più stabili e asciutte e accompagnate da temperature che non subiranno significative variazioni a grandi linee rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

