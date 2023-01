Meteo – Possibile peggioramento per i giorni della Merla, con pioggia e neve: i dettagli

Maltempo in atto in Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano anche nella giornata odierna condizioni meteo mediamente perturbate che investono in particolare parte del meridione, delle Isole e l’Abruzzo, con nevicate a quote relativamente basse. Questo grazie all’approfondimento di un doppio minimo depressionario sul basso Tirreno e sul Mar Jonio, con clima che appare invernale comunque pressoché ovunque.

Tempo migliore nel Weekend, ma con maltempo insistente su alcune aree del Paese

Nel corso dei prossimi giorni assisteremo a condizioni di maltempo perlopiù residuale in Italia che abbracceranno soprattutto determinati settori della nostra Penisola (scopri quali) a causa della persistenza di una circolazione depressionaria nel Mediterraneo. Di conseguenza, benché le condizioni meteo appariranno in prevalenza stabili sullo stivale, il clima risulterà invernale sostanzialmente ovunque, con temperature in linea con la media del periodo o ad essa inferiori.

Possibile peggioramento nei giorni della Merla

Per i giorni della Merla, nonché per i giorni di domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 gennaio, le condizioni meteo sulla nostra Penisola tenderanno a peggiorare: stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo in particolare nell’ultima giornata delle 3 un affondo perturbato di natura artica investirà il Mediterraneo centrale, con piogge e possibili temporali sulle regioni centro-meridionali e neve a quote relativamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Gennaio chiude col maltempo?

Da quanto scritto emerge che il mese di gennaio chiuderà probabilmente col maltempo, con martedì 31 gennaio che risulterà la giornata più instabile delle 3 della Merla. Secondo un famoso detto popolare “Se nevica o se plora dall’inverno siamo fora, ma se piove o tira vento nell’inverno siamo dentro”. Questo potrebbe significare che l’inverno avrebbe effettivamente ancora qualche carta da giocare. Ma troverà effettivo riscontro nella realtà tale diceria? Seguiranno aggiornamenti in tal senso, che vi invitiamo pertanto a seguire sul nostro sito.

