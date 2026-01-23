Meteo – Pressione in aumento per inizio settimana prossima, ma ancora con possibilità di nubifragi e neve in montagna

Piogge e occasionali temporali in avanzamento sull’Italia

Nella giornata odierna piogge e occasionali temporali si stanno estendendo sull’Italia, coinvolgendo in particolare il nordovest, dove la neve cade fino in pianura, e il medio Tirreno, dove la quota neve risulta ben più elevata. Le precipitazioni sconfinano occasionalmente anche sul versante adriatico, mentre le condizioni meteo rimangono relativamente migliori altrove. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con maltempo invernale, specie al nord

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno ancora mediamente perturbate sulle regioni nordoccidentali e sul medio Tirreno, con piogge e possibili occasionali temporali localmente anche intensi e neve che, nel primo caso, si confermerà a quote pianeggianti. Il maltempo presenterà pertanto connotati invernali, specialmente al settentrione.

Weekend di forte maltempo, con neve a quote anche medio-basse e possibilità di nubifragi

Piogge e possibili temporali si estenderanno, in maniera sparsa, da nord a sud durante il Weekend, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le temperature tenderanno mediamente ad abbassarsi sulle regioni centro-meridionali, con la neve che sull’Appennino centrale cadrà dai 1.000/1.200 metri di quota per domenica. Più bassa al nord, ma in lieve aumento rispetto a questa sera, attestandosi generalmente a quote collinari e fin sui 300/500 metri nel cuneese nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Avvio di settimana con pressione in aumento, ma con forte maltempo comunque possibile e con neve in montagna

La prima parte della prossima settimana vedrà un progressivo miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo, con piogge e possibili temporali che potranno ancora azionarsi in particolare al meridione. Possibili nubifragi e fenomeni incessanti potranno interessare la Puglia per lunedì 26 gennaio, con precipitazioni attese anche sulla Sicilia tirrenica, dove la neve scenderà a partire dai 1.100/1.200 metri. Un ulteriore miglioramento avanzerà nella prima metà di martedì 27, prima di un nuovo peggioramento in arrivo entro sera a partire dai settori nordoccidentali e su cui approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

