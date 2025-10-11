Meteo – Prevalente stabilità ad inizio settimana prossima, con nuovo calo termico: ecco perché

Stabilità e bel tempo in tutto il Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quest’oggi stabili e asciutte, dopo che qualche rovescio o temporale residuale è transitato nella prima parte di giornata sulla Sardegna tirrenica, laddove la Protezione Civile aveva in effetti diffuso un’allerta valida per oggi. L’aumento di pressione sul Mediterraneo centrale è responsabile dell’ulteriore miglioramento in atto, con temperature che, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Temperature in lieve e ulteriore aumento anche per domani

Il rafforzamento dell’Anticiclone azzorriano sul Mediterraneo centrale assicurerà condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo anche per la giornata di domani domenica 12 ottobre, con cieli che rimarranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutta Italia e maggiori addensamenti possibili solo sulle Isole Maggiori. Prosegue quindi l’ottobrata, con temperature che risulteranno in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi, attestandosi qualche grado oltre la media di riferimento con clima quindi relativamente mite.

Qualche nota di maltempo in arrivo per inizio settimana

L’Anticiclone azzorriano arretrerà sotto la progressione di correnti notevolmente più fredde di matrice artica in avvicinamento sull’est Europa, che avanzeranno verso il Mediterraneo già a partire dalla giornata di lunedì 13 ottobre stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, determinando un nuovo abbassamento delle temperature che, tuttavia, sul nostro Paese varrà a riportare i valori intorno alla media di riferimento o poco al di sotto la stessa.

Disturbi crescenti di maltempo

L’arretramento dell’Alta pressione permetterà comunque anche lo sviluppo di qualche rovescio o temporale, sebbene si inseriranno in un contesto che apparirà in prevalenza ancora stabile e asciutto, specie per lunedì stesso. Il maltempo potrebbe pertanto azionarsi principalmente sulle Isole Maggiori e, entro la giornata di martedì 14, sulle aree più settentrionali del Paese. I fenomeni, isolati o al più sparsi, potranno occasionalmente essere dotati di attività elettrica e localmente risultare anche intensi.

